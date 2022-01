Merz | nel dopo Merkel arriva un amico del mercato e nemico di Putin

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 gennaio 2022) C’è il rischio che il nome di Friedrich, eletto al vertice della Cdu con un quasi plebiscito, porti in grembo una visione meno solidaristica e più industriale per l’Ue (e per quei Paesi finanziariamente in maggiore difficoltà, come l’Italia)? Già nel governo guidato dal socialdemocratico Olaf Scholz è salita, prepotente, la fazione più incline all’austerity grazie al ministro delle finanze liberale. Ora con la guida del partito affidata asi apre la possibilità che la scuola Schaeuble torni in auge, in un momento di crisi grave quasi come il 2012. Da dove provieneAlla terza corsa l’ha spuntata: prima era stato indicato come possibile capo del partitoil passo indietro della cancelliera Angela, ma poi fu eletta Annegret Kramp-Karrembauer, che però ha deluso. In seguito si ...