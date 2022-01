Locatelli Cts | Omicron fine della pandemia in Europa? Possibile

(Di lunedì 24 gennaio 2022) "È una possibilità che ci si orienti in questa direzione, e, di fatto, trova il suo razionale, proprio anche riprendendo le parole che sono state dette, sull'elevata contagiosità, tant'è che la ...

Anche per il coordinatore delFranco'La situazione dei dati degli ultimi giorni indica indubitabilmente una frenata'. Per l'oncometologo pediatrico, ' questo è un segnale incoraggiante ...... alla fine, infettate": così a e - VENTI, su Sky TG24, Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, rispetto al fatto che Omicron, ...Roma, 24 gen. (askanews) - 'Confermo che, indubitabilmente, la linea evolutiva di decelerazione netta di quelli che sono i numeri della diffusione ...Roma, 24 gen. (askanews) - 'È una possibilità che ci si orienti in questa direzione, e, di fatto, trova il suo razionale, proprio anche ...