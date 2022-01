La No Vax Cunial non può votare per il Quirinale. La deputata è stata bloccata fuori da Montecitorio. Non ha il Green Pass. “Siamo pronti querelare Fico e a invalidare tutta l’elezione” (Di lunedì 24 gennaio 2022) La deputata No Vax del gruppo Misto, ex M5S, Sara Cunial, è stata fermata dagli assistenti parlamentari all’ingresso di via della Missione, nei pressi di Montecitorio. Alla parlamentare non è stato permesso di partecipare alla prima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica (leggi l’articolo) perché non è in possesso del Green Pass semplice, indispensabile per entrare alla Camera. La Cunial, tra l’altro, non potrà votare neppure nella postazione riservata ai grandi elettori positivi o in quarantena allestita nel parcheggio della Camera. “Sono sana e chiedo di poter votare il presidente – ha detto la Cunial arrivando a Montecitorio – come è mio diritto costituzionale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) LaNo Vax del gruppo Misto, ex M5S, Sara, èfermata dagli assistenti parlamentari all’ingresso di via della Missione, nei pressi di. Alla parlamentare non è stato permesso di partecipare alla prima votazione perdel Presidente della Repubblica (leggi l’articolo) perché non è in possesso delsemplice, indispensabile per entrare alla Camera. La, tra l’altro, non potràneppure nella postazione riservata ai grandi elettori positivi o in quarantena allestita nel parcheggio della Camera. “Sono sana e chiedo di poteril presidente – ha detto laarrivando a– come è mio diritto costituzionale ...

