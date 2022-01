“In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico in quel momento sei apparso tu…” (Di lunedì 24 gennaio 2022) di Andrea De Simone Il caffè della domenica sarà più amaro. Era già meno dolce da quando Ennio ci aveva lasciati. Con i nostri amici avevamo deciso di continuare, anche quando per le assenze dovute alle cure, Enzo non ha sempre potuto raggiungerci. Abbiamo pregato e sperato. Ora siamo ancora più soli. Il nostro caffè non ha mai conosciuto barriere. Siamo stati su banchi opposti in Regione ma non è mai mancato il momento per confronti pacati sulle cose da fare per la nostra terra. Lontani dalla politica dell’insulto e della rissa abbiamo provato ad offrire un esempio di politica dialogo e di rispetto. Ha prevalso il rapporto umano, il sentimento dell’amicizia, l’appartenenza alla comunità salernitana. In una fase della vita in cui è tutto più difficile e complesso aiuta molto una telefonata, un appuntamento per il caffè, un invito a cena, una chiacchierata spensierata, ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 24 gennaio 2022) di Andrea De Simone Il caffè della domenica sarà più amaro. Era già meno dolce da quando Ennio ci aveva lasciati. Con i nostri amici avevamo deciso di continuare, anche quando per le assenze dovute alle cure, Enzo non ha sempre potuto raggiungerci. Abbiamo pregato e sperato. Ora siamo ancora più soli. Il nostro caffè non ha mai conosciuto barriere. Siamo stati su banchi opposti in Regione ma non è mai mancato ilper confronti pacati sulle cose da fare per la nostra terra. Lontani dalla politica dell’insulto e della rissa abbiamo provato ad offrire un esempio di politica dialogo e di rispetto. Ha prevalso il rapporto umano, il sentimento dell’amicizia, l’appartenenza alla comunità salernitana. In una fase della vita in cui è tutto più difficile e complesso aiuta molto una telefonata, un appuntamento per il caffè, un invito a cena, una chiacchierata spensierata, ...

