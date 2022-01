Il Giuramento di Ippocrate non ha più valore. Aumentano i contagi e molte regioni si tingono di rosso

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Fingeva di inoculare il vaccino, che, invece, buttava. E rilasciava falsi Green pass. Lo raggiungevano a Pistoia da tutta la Toscana. Era l’idolo dei no vax. Non solo li metteva in regola ma raggirava uno stato che definisce liberticida perché costringe la gente a vaccinarsi. Una volta arrestato, non finisce in galera. Mentre meriterebbe il 41 bis gli danno i domiciliari. Indagati 19 complici per peculato, truffa, falso in atto pubblico e associazione a delinquere. Ormai il fondo non dovrebbe essere molto lontano. O forse l’abbiamo superato e siamo oltre? Nell’apprendere che in Italia ci sono 49 miliardari in più dello scorso anno, temo che siano cresciuti anche i poveri Volevo fare una classifica di chi soffre la povertà. Ma ho scoperto che è più facile individuare i ricchi – tutti sanno che il francese Arnault possiede 200 miliardi di dollari – piuttosto che chi vive in miseria. ...