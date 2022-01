GF Vip, Miriana e Nathaly contro Soleil: «Energie negative» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le fazioni all'interno della Casa del GF Vip sono ormai chiare. Miriana Trevisan ha trovato in Nathaly Caldonazzo una grande alleata per 'combattere' Soleil Sorge e, nelle ultime ore, le due non hanno risparmiato frecciatine «negative» nei confronti dell'influencer italo-americana. GF Vip: Miriana e Nathaly contro Soleil Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo non apprezzano Soleil Sorge e non fanno nulla per nascondere il loro pensiero. Nelle ultime ore, le due hanno parlato dell'influencer italo-americana, tirando in ballo «Energie negative» che il popolo social ha bollato come «medievali». Nello specifico, Nathaly, riferendosi alla lite avuta con ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le fazioni all'interno della Casa del GF Vip sono ormai chiare.Trevisan ha trovato inCaldonazzo una grande alleata per 'combattere'Sorge e, nelle ultime ore, le due non hanno risparmiato frecciatine «» nei confronti dell'influencer italo-americana. GF Vip:Trevisan eCaldonazzo non apprezzanoSorge e non fanno nulla per nascondere il loro pensiero. Nelle ultime ore, le due hanno parlato dell'influencer italo-americana, tirando in ballo «» che il popolo social ha bollato come «medievali». Nello specifico,, riferendosi alla lite avuta con ...

