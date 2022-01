Firenze | 20enne si arrampica sul tetto della scuola e muore

(Di lunedì 24 gennaio 2022) . Forse voleva farsi un selfie, ma è precipitato da un’altezza considerevole Roberto Frezza, 20 anni, la scorsa notte ha perso la vita in quella che è stata la sua. La tragedia si è consumata nell’istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli, in provincia di. A raccontare l’accaduto è stato un suo amico. Roberto voleva far vedere all’amico lache aveva frequentato e di cui parlava sempre anche sui social. Ed è proprio nella sua amata, che il giovane ha perso la vita. Stando al racconto dell’amico, con Roberto hanno scavalcato il cancelloe hanno raggiunto ilforse attraverso la scala esterna di emergenza. Leggi anche: QUIRINALE, CASINI E DRAGHI I NOMI PIÙ ACCREDITATI Lo scopo del giovane era quello di farsi un selfie, ma ...

Nel Fiorentino si è consumata una storia davvero molto triste: è morto ildi Bagno a Ripoli, in provincia di, che è precipitato dalla tettoia della scala antincendio della sua ex scuola, l'istituto 'Gobetti Volta'. Il giovane era stato ricoverato in ospedale, ...Un selfie mortale. E' la tragedia che ha colpito Roberto Frezza , un ragazzodi Bagno a Ripoli, in provincia di, precipitato dalla tettoia della scala antincendio della sua ex scuola , l'istituto 'Gobetti Volta'. Il ragazzo e un suo amico avrebbero scavalcato ...È morto il ventenne che era stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale dopo essere precipitato dalla tettoia della sua ex scuola ...Un selfie mortale. E' la tragedia che ha colpito Roberto Frezza, un ragazzo 20enne di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, precipitato dalla tettoia della ...