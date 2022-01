Fico non invita l’assemblea al minuto di silenzio per la morte del deputato Enzo Fasano (video) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Inizia con un disguido la seduta comune del Parlamento per l’elezione del Presidente della Repubblica. Dopo che il presidente, Roberto Fico, ha espresso il cordoglio per la scomparsa del deputato di Forza Italia Enzo Fasano, già senatore nelle due precedenti legislature, il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per due volte gli ha suggerito di invitare l’assemblea ad osservare un minuto di silenzio. Fico, dopo essersi consultato con il segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, ha deciso di soprassedere, perché in questo caso l’assemblea è seggio elettorale. I precedenti, il caso di Nilde Iotti Ma i precedenti chiariscono che a discrezione del presidente il minuto di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Inizia con un disguido la seduta comune del Parlamento per l’elezione del Presidente della Repubblica. Dopo che il presidente, Roberto, ha espresso il cordoglio per la scomparsa deldi Forza Italia, già senatore nelle due precedenti legislature, il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per due volte gli ha suggerito diread osservare undi, dopo essersi consultato con il segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, ha deciso di soprassedere, perché in questo casoè seggio elettorale. I precedenti, il caso di Nilde Iotti Ma i precedenti chiariscono che a discrezione del presidente ildi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il presidente della Camera leggerà nome e cognome solo nel caso in cui entrambi siano riportat… - Mov5Stelle : Dal 2013 a oggi, il MoVimento 5 Stelle ha portato un’agenda politica forte e innovativa. Dai temi ambientali a quel… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Fico studia un sistema per evitare le schede segnate. Renzi: “Governo dei leader? Ha senso”… - MamolkcsMamol : RT @Dayne999: Fino al 2019 ogni inverno morivano 150.000 soggetti fragili per complicazioni dovute all'influenza stagionale. Però faceva fi… - fionnulo : RT @Dayne999: Fino al 2019 ogni inverno morivano 150.000 soggetti fragili per complicazioni dovute all'influenza stagionale. Però faceva fi… -