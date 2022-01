Covid | pediatri | in aumento ricoveri bimbi 5 - 11 anni | 400 in 7 giorni

Advertising

BasicLifeSupp : Covid. Circa 400 ospedalizzazioni tra 5 e 11 anni nell’ultima settimana. L’appello dei pediatri a vaccinare i più p… - lifestyleblogit : Covid, pediatri: '400 ricoveri 5-11enni ultimi 7 giorni' - - lifestyleblogit : Covid, pediatri: '400 ricoveri 5-11enni ultimi 7 giorni' - - telodogratis : Covid, pediatri: “400 ricoveri 5-11enni ultimi 7 giorni” - sulsitodisimone : Covid, pediatri: '400 ricoveri 5-11enni ultimi 7 giorni' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid pediatri

'La crescita del tasso di incidenza' di- 19 'sta rallentando in tutte le fasce di età tranne che nei bambini sotto gli 11 anni per i quali risulta in aumento'. Complessivamente, nell'ultima ...I ricoveri di bambini tra 5 e 11 anni che hanno contratto ilsono triplicati negli ultimi 7 giorni: circa 400 rispetto ai 113 della settimana precedente. A rilevarlo è un'elaborazione della Società italiana di pediatra su dati dell'Istituto superiore di ...& È deceduto ieri sera, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 92 anni di Quindici , ricoverato dal 20 gennaio scorso.È deceduto questa mattina, nella tera ...24 GEN - Circa 400 ospedalizzazioni nei bambini tra 5 e 11 anni nell’ultima settimana. Mentre nella fascia di età 0-19 anni, complessivamente sono state oltre 294 mila le nuove ...