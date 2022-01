Con la chiusura della Libreria dello sport, Milano perde un punto di riferimento (Di lunedì 24 gennaio 2022) Spesso ci accorgiamo troppo tardi dell’importanza di qualcosa o qualcuno che viene a mancare, ci ritroviamo a rimpiangere dopo averla considerato distrattamente. Come canta Passenger, «you only know you love her when you let her go», ti accorgi di amarla solo quando l’hai lasciata andare. Recentemente, dopo la morte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, lo scrittore Giacomo Papi ha parlato su Repubblica della «gara del lutto» che si scatena quando se ne va chi ha fatto qualcosa di importante in vita, delle «esequie laiche e digitali che servono a suggerire una prossimità che spesso non c’è mai stata e un’appartenenza che nessuno ci aveva chiesto di dichiarare». Qualcosa di simile è accaduto anche in questi giorni, quando la Libreria dello sport di Milano ha annunciato la sua morte, dopo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Spesso ci accorgiamo troppo tardi dell’importanza di qualcosa o qualcuno che viene a mancare, ci ritroviamo a rimpiangere dopo averla considerato distrattamente. Come canta Passenger, «you only know you love her when you let her go», ti accorgi di amarla solo quando l’hai lasciata andare. Recentemente, dopo la morte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, lo scrittore Giacomo Papi ha parlato su Repubblica«gara del lutto» che si scatena quando se ne va chi ha fatto qualcosa di importante in vita, delle «esequie laiche e digitali che servono a suggerire una prossimità che spesso non c’è mai stata e un’appartenenza che nessuno ci aveva chiesto di dichiarare». Qualcosa di simile è accaduto anche in questi giorni, quando ladiha annunciato la sua morte, dopo ...

