Calciomercato Torino: arriva Pellegri in prestito dal Monaco (Di lunedì 24 gennaio 2022) . Il Milan perde il controllo sull'attaccante granata Definito il futuro di Pietro Pellegri che dopo sei mesi di prestito al Milan lascia Milanello, destinazione Torino. Secondo quanto riporta gazzetta.it, infatti, accordo raggiunto tra Monaco e Torino per l'approdo di Pellegri in granata, in prestito. Il Milan, di conseguenza, rinuncia al giovane attaccante e perde ogni tipo di controllo su di lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Pellegri lascia il Milan e va al Torino: affare concluso, i dettagli ...ridiscutere al ribasso la cifra per il riscatto definitivo del ragazzo - fissata inizialmente in 6 milioni di euro - il Monaco ha deciso di interrompere il prestito di Pellegri e di girarlo al Torino,...

Roma, Diawara offerto anche in Italia: la situazione In Serie A oltre al Torino, Il Tempo scrive di un interessamento del Cagliari e della Sampdoria. La squadra blucerchiata dopo lo stop delle trattativa per Sensi, potrebbe virare sull'Ex Napoli.

