Calciomercato Inter, spunta un altro nome per l’attacco! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ultime giorni di mercato di fuoco in casa dell’Inter complice anche l’infortunio del tucu Correa che lo terrà lontano dai campi per quasi un mese, inoltre il mese di febbraio sarà ricco di big match uno dietro l’altro e per questo motivo la società vuole fare un colpo mirato in attacco. Inter Salcedo Mercato Il nuovo nome sul taccuino della società è quello di Salcedo, giovane attaccante di proprietà dell’ Inter attualmente in prestito allo Spezia ma che sta trovando pochissimo spazio. I dirigenti quindi pensano ad un suo ritorno per il ruolo da quinta punta ma anche per un possibile scambio di prestiti con il Genoa per agevolare l’operazione che porterebbe Caicedo alla corte di Inzaghi, che allenerebbe di nuovo il suo pupillo dai gol decisivi degli ultimi minuti. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ultime giorni di mercato di fuoco in casa dell’complice anche l’infortunio del tucu Correa che lo terrà lontano dai campi per quasi un mese, inoltre il mese di febbraio sarà ricco di big match uno dietro l’e per questo motivo la società vuole fare un colpo mirato in attacco.Salcedo Mercato Il nuovosul taccuino della società è quello di Salcedo, giovane attaccante di proprietà dell’attualmente in prestito allo Spezia ma che sta trovando pochissimo spazio. I dirigenti quindi pensano ad un suo ritorno per il ruolo da quinta punta ma anche per un possibile scambio di prestiti con il Genoa per agevolare l’operazione che porterebbe Caicedo alla corte di Inzaghi, che allenerebbe di nuovo il suo pupillo dai gol decisivi degli ultimi minuti. Daniele Scrazzolo

Advertising

cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - cmdotcom : #Leao: 'Sto benissimo al #Milan, spero resti anche #Theo. #Inter, non scappi. Vogliamo lo #scudetto'… - cmdotcom : #Milan e #Juve si annullano 0-0. Noia e paura di perdere, sorridono Inter e Napoli. Fa notizia solo il ko di #Ibra… - CalcioNews24 : E' caccia all'attaccante per l'#Inter ?? - FcInterNewsit : Vertice di mercato in casa #Inter: i nodi da sciogliere ?????? #calciomercato -