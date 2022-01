Advertising

CatelliRossella : Bufera di neve ferma l'aeroporto di Istanbul - Europa - ANSA - fisco24_info : Bufera di neve ferma l'aeroporto di Istanbul: Oltre 50 voli cancellati, operazioni bloccate fino alle 18 - lontanissimo_ : RT @nugellae: Una bufera di neve io come lady gaga che cazzo succede - nugellae : Una bufera di neve io come lady gaga che cazzo succede - greenMe_it : Bimba sopravvive a una bufera di neve abbracciando un cane randagio -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera neve

Corriere TV

Ladiaveva già creato disagi nei trasporti nei giorni scorsi e le due principali vie di collegamento autostradale tra la più grande città turca e la capitale Ankara sono state chiuse da ...Sull' isola di Sakhalin , la più grande del Paese, una bambina di 10 anni è riuscita a sopravvivere per quasi 20 ore al freddo gelido, dopo l'arrivo di unadi, grazie a un alleato: un ...Il freddo ha interessato diverse aree interne generando forti disagi al traffico e alla popolazione. Il rischio di congelamento per umani e animali è ancora molto alto, si consiglia quindi di non usci ...Le forti nevicate che dal fine settimana colpiscono Istanbul hanno provocato l'interruzione di tutte le operazioni di volo del maggiore aeroporto cittadino fino alle 18 ora locale. (ANSA) ...