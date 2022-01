Bernardeschi Inter: Marotta studia il colpo a parametro zero (Di martedì 25 gennaio 2022) Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juve al termine della stagione: l’Inter pronta a studiare il colpo a parametro zero In pieno bailamme da calciomercato invernale già si riscalda quello estivo: l’Inter studia l’ingaggio di Bernardeschi per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sportitalia, Beppe Marotta sarebbe infatti pronto a valutare l’ennesimo colpo a parametro zero della sua carriera, soffiando il centrocampista alla Juve che non ha ancora affrontato il possibile rinnovo di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Federicopotrebbe lasciare la Juve al termine della stagione: l’pronta are ilIn pieno bailamme da calciomercato invernale già si riscalda quello estivo: l’l’ingaggio diper la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sportitalia, Beppesarebbe infatti pronto a valutare l’ennesimodella sua carriera, soffiando il centrocampista alla Juve che non ha ancora affrontato il possibile rinnovo di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Glongari : #Inter i nerazzurri hanno anche sondato la situazione di #Bernardeschi il cui contratto con la #Juventus scade a giugno ‘22. @tvdellosport - tancredipalmeri : Bombe Inter adesso in diretta @AlfredoPedulla e @Glongari su SportItalia: l’Inter farà un tentativo per Gosens, ed… - DaniloBatresi : RT @DaniloDeFalco7: Era un tranquillo lunedì sera di gennaio, ma poi @AlfredoPedulla ha deciso di scatenare un putiferio: la #Juventus tent… - DaniloDeFalco7 : Era un tranquillo lunedì sera di gennaio, ma poi @AlfredoPedulla ha deciso di scatenare un putiferio: la #Juventus… - CalcioNews24 : #Bernardeschi #Inter: #Marotta studia il colpo a parametro zero -