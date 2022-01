Benevento in slalom tra guai | equivoci e attenuanti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiOtto squadre in sette punti. Una classifica che più corta non si può è l’unica consolazione per unuscito meritatamente sconfitto dal Moccagatta di Alessandria. Tra le prime cinque ha vinto solo il Lecce, che oltre a scavalcare i sanniti è ora virtualmente al comando della classifica. I salentini hanno infatti una gara in meno, e battendo il Vicenza nel recupero della penultima di andata si porterebbero a quota 40 punti. Un’occasione per mettere la freccia anche su Brescia e Pisa e guardare così tutti dall’alto verso il basso. Un vero peccato per la Strega, data per favorita sulla carta alla vigilia di un weekend che si è rivelato infausto per una serie di ragioni. E’ mancata innanzitutto la freschezza atletica, caratteristica che ha premiato i piemontesi, più reattivi e solidi sin dai primi minuti. Abilità nella riconquista della ...