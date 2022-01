Addio Thierry Mugler | lo stilista francese si è spento a 73 anni

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il mondo della moda saluta un altro grande che se ne va.è morto a 73, lasciando un grande vuoto nel cuore dei fashion addicted, che gli hanno prontamente reso omaggio via social. Loè noto in tutto il mondo per aver fondato l’omonima casa di moda, un brand amatissimo dalle celebrità. Ha intrapreso il sogno della moda trasferendosi a Parigi nei primi’70. Inizialmente ha lavorato come vetrinista, coltivando il sogno dae disegnando abiti nel tempo libero. La prima opportunità è arrivata nel 1973, anno in cui ha realizzato la sua prima linea di abbigliamento. Il brand è arrivato poco dopo. Era il 1975 e lodebuttava con la casa di moda, ignaro ...

Advertising

vogue_italia : Addio a un visionario della moda ?? - Nikk__Ti : Addio allo stilista francese Thierry Mugler, il mago dei corsetti. #24gennaio #thierrymugler #fashion… - Sveva246 : RT @vogue_italia: Addio a un visionario della moda ?? - infoitcultura : Morto Thierry Mugler, addio allo stilista dei corsetti di Madonna e Lady Gaga: aveva 73 anni - Italia_Notizie : Morto Thierry Mugler, addio allo stilista dei corsetti di Madonna e Lady Gaga: aveva 73 anni. I suoi abiti-scultura… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Thierry

Mugler muore a 73 anni:allo stilista 'futuristico' Come riporta il portale della Rai : ' Mugler, che ha lanciato il suo marchio nel 1973, è diventato famoso per il suo stile ...... coordinatore nazionale di FI, il quale ha scritto poche, ma sentite parole di commiato: 'Enzo! Se ne è andato l'amico e compagno di tante battaglie' .Mugler è morto/ Stilista francese ...Noto per le sue silhouette futuristiche e per il profumo best-seller Angel, era diventato uno dei creatori più noti negli anni Ottanta e Novanta. Recente il suo ritorno alla ribalta con la mostra Cout ...Noto per le sue silhouette futuristiche e per il profumo best-seller Angel, Mugler era diventato uno dei creatori più noti negli anni Ottanta e Novanta.