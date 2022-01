Volantino Unieuro, sconti e offerte per smart tv con DVB-T2 incluso: tutte le promozioni fino al 24 gennaio 2022 (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ ancora tempo di sconti e promozioni da Unieuro, famosa catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici. L’azienda, infatti, ha pubblicato un Volantino ‘Specials Tv’ con tantissimi prodotti in offerta fino al 24 gennaio 2022: ancora poche ore, quindi, per fare la corsa allo shopping! SFOGLIA QUI IL Volantino Volantino Unieuro, sconti e offerte per le smart Tv: ecco quali Gli sconti partono dal 22%, ma si può arrivare anche al 53% e sono tantissimi i prodotti in offerta, anche delle migliori marche come Samsung, Sony, LG, Philips e Hisense. Ma non solo saldi. Per la maggior parte delle smart tv, a eccezione di quelle enormi, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ ancora tempo dida, famosa catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici. L’azienda, infatti, ha pubblicato un‘Specials Tv’ con tantissimi prodotti in offertaal 24: ancora poche ore, quindi, per fare la corsa allo shopping! SFOGLIA QUI ILper leTv: ecco quali Glipartono dal 22%, ma si può arrivare anche al 53% e sono tantissimi i prodotti in offerta, anche delle migliori marche come Samsung, Sony, LG, Philips e Hisense. Ma non solo saldi. Per la maggior parte delletv, a eccezione di quelle enormi, è ...

Advertising

CorriereCitta : Volantino #Unieuro, sconti e offerte per smart tv con DVB-T2 incluso: tutte le promozioni fino al 24 gennaio 2022 - lillydessi : Unieuro lancia il volantino 'Specials Tv' con super sconti per la tua nuova televisione con DVB-T2 incluso - Comput… - promozioni24 : #Volantino Unieuro Speciale dal 10/01 al 10/02/2022 - infoitscienza : Unieuro lancia il volantino 'Specials Tv' con super sconti per la tua nuova televisione con DVB-T2 incluso - lillydessi : Volantino Unieuro 'Speciale Xiaomi' fino al 27 gennaio con Xiaomi 11T e Redmi Note 10 Pro - SmartWorld… -