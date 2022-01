Traffico Roma del 23-01-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale possibili disagi Tuttavia da segnalare per un incidente sulla via Cristoforo Colombo altezza incrocio con via Padre Semeria a Centocelle Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione culturale Ars ludica chiusa dalle 8 a mezzanotte via dei Castani tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice modifiche di percorso anche per le linee bus di zona per lavori sulla via Flaminia all’altezza di Piazzale della Marina sospeso per l’intera giornata è oggi il servizio della linea tram 2 modifiche anche per la linea tram 19 attivi in alternativa i bus navetta 219 ancora alti livelli di smog nel capitale limitazioni anche per la giornata di oggi per i veicoli più inquinanti in fascia verde Fermi dalle 730 alle 20-30 moto e ...