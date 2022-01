Advertising

CorriereQ : Sit in al Pantheon contro morte Lorenzo,tensioni e carica Ps -

Ultime Notizie dalla rete : Sit Pantheon

Agenzia ANSA

La polizia è intervenuta dopo che circa duecento giovani, che si sono dati appuntamento a piazza del, con volto travisato e fumogeni hanno tentato di muoversi in direzione dei palazzi ...La polizia è intervenuta dopo che circa duecento giovani, che si sono dati appuntamento a piazza del, con volto travisato e fumogeni hanno tentato di muoversi in direzione dei palazzi ...Fumogeni, manganellate e bombe carta. Pomeriggio di scontri nel centro di Roma. E più precisamente in piazza del Pantheon dove centinaia di ragazzi si erano radunati in un sit in ...La Digos al lavoro con le immagini delle telecamere della polizia scientifica per identificare gli organizzatori del sit-in non autorizzato in piazza della Rotonda in memoria del 18enne morto sul lavo ...