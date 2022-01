Serie A, Cagliari-Fiorentina in streaming: dove vedere la gara in diretta (Di domenica 23 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Cagliari-Fiorentina in streaming. La gara è il lunch match della ventitreesima giornata di Serie A e vedrà sfidarsi due formazioni che hanno finora vissuto un campionato dal rendimento opposto. I sardi sono terzultimi con 16 punti e hanno assoluto bisogno di fare risultato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 23 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo diin. Laè il lunch match della ventitreesima giornata diA e vedrà sfidarsi due formazioni che hanno finora vissuto un campionato dal rendimento opposto. I sardi sono terzultimi con 16 punti e hanno assoluto bisogno di fare risultato L'articolo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A 23^ GIORNATA, CAGLIARI-FIORENTINA NON CONVOCATI VLAHOVIC E SAPONARA #SkySerieA #SerieA #SkySport… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures 2:30 P. M | Cagliari vs Fiorentina 5:00 P. M | Napoli vs Salernitana 5:00 P. M | Spez… - Bettor_Club : NEW GAME ON??????????? » Italy ????» Serie A »?30' Cagliari vs. Fiorentina – Home ( AH +0,75 ) - 2,05 AH - As… - andreastoolbox : Cagliari Fiorentina, il risultato in diretta live della partita di Serie A | Sky Sport - RikuValue : ???? Serie A ? #TeamParieur 12h30 : Cagliari / Fiorentina ?? BTTS ?? 1,70 ?? Mise : 1% ?? BTTS & +2,5 buts ?? 1,9… -