Se anche per Putin la guerra è un boomerang (Di domenica 23 gennaio 2022) Un’occhiata veloce alle notizie di Agenzia di questi giorni non induce certo all’ottimismo, anzi. anche soffermandosi solo sui titoli, si ha quasi l’impressione che qualcosa stia per sfuggire di mano. Di fronte alla dialettica internazionale ed alle mosse di Mosca, la Gran Bretagna tra i Paesi della Nato sembrerebbe la più attiva: valuta l’invio a scopo di deterrenza di centinaia di soldati (ma non migliaia) nelle località più prossime all’Ucraina e in ambito Nato è il principale “avvocato” per il rafforzamento militare nei Paesi Baltici ed in Polonia. Altrettando dura anche la risposta di Sofia e di Bucarest, dopo la richiesta di Mosca di far rientrare le “truppe straniere” attualmente sul territorio. La Spagna ha spedito una fregata ed un dragamine verso il Mar Nero ed i Paesi Bassi, che già avevano inviato armi, hanno annunciato ora un “contributo ... Leggi su formiche (Di domenica 23 gennaio 2022) Un’occhiata veloce alle notizie di Agenzia di questi giorni non induce certo all’ottimismo, anzi.soffermandosi solo sui titoli, si ha quasi l’impressione che qualcosa stia per sfuggire di mano. Di fronte alla dialettica internazionale ed alle mosse di Mosca, la Gran Bretagna tra i Paesi della Nato sembrerebbe la più attiva: valuta l’invio a scopo di deterrenza di centinaia di soldati (ma non migliaia) nelle località più prossime all’Ucraina e in ambito Nato è il principale “avvocato” per il rafforzamento militare nei Paesi Baltici ed in Polonia. Altrettando durala risposta di Sofia e di Bucarest, dopo la richiesta di Mosca di far rientrare le “truppe straniere” attualmente sul territorio. La Spagna ha spedito una fregata ed un dragamine verso il Mar Nero ed i Paesi Bassi, che già avevano inviato armi, hanno annunciato ora un “contributo ...

Advertising

CottarelliCPI : Un grande Presidente antepone i valori istituzionali agli interessi contingenti. Anche per questo Mattarella è stat… - AndreaVallascas : Anni di tagli lineari per compiacere i magnati dell'austerita', Mario Draghi in testa. Ed ecco i risultati, si poss… - AntoVitiello : Il #Milan è in trattativa con la Stella Rossa per l'attaccante classe 2004 Marko #Lazetic. Potrebbe essere lui il s… - Majden3 : RT @Tboeri: Legge di Bilancio finanzia quota 87 per i giornalisti. Al 70% a carico della collettività con fino a 5 anni di contributi regal… - centqramen : @gvtwvllsoon MA PER FAVOREEEEEE GRAZIE ANCHE A TE NON CE LA FACCI -