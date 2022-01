Sci | spaventosa caduta di Sofia Goggia nel Super G di Cortina Gli esiti degli esami

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sci spaventosa

Il supporto del pubblico Sofia Goggia è scesa a valle da sola sui propri, allargano le braccia nei confronti del pubblico al traguardo che l'applaudiva incoraggiandola. Poi, in una tenda, i primi ...... dopo una partenza pazzesca, infatti, è stata protagonista di unacaduta. L'azzurra ha ... la bergamasca si è alzata ed è scesa fino al traguardo sui suoitra gli applausi calorosi del ...23/01/2022 12:50: Sci,spavento per Goggia cade in SuperG: 12.50 Sci,spavento per Goggia cade in SuperG Grande spavento per Sofia Goggia caduta nel SuperG di Coppa del Mondo a Cort ...SCI ALPINO - L'azzurra centra una gara bellissima mettendo in riga tutte quante ed è prima davanti a Tippler e Gisin. Giù dal podio Brignone ...