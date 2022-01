Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Non facciamo proposte e non poniamo veti” (Di domenica 23 gennaio 2022) Tre ore, tanto dura il vertice di centrosinistra tra Letta, Speranza e Conte, allargato alle delegazione ’quirinalizie’ dei partiti di Pd, Leu e M5S. Al termine viene diffuso un comunicato congiunto ma Letta e Speranza non rilasciano dichiarazioni ai cronisti. Parla, invece, Giuseppe Conte: “E’ sicuramente un passo avanti il venir meno della candidatura del fondatore del centrodestra”. Poi alla domanda se il centrosinistra proporrà di votare nelle prime votazioni il nome di Andrea Riccardi, l’ex presidente del Consiglio afferma che: “è una candidatura che risponde sicuramente alle caratteristiche che vogliamo” e sul nome di Draghi quale prossimo Presidente della Repubblica, Conte non chiude: “Noi facciamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Tre ore, tanto dura ildi centrosinistra tra, allargato alle delegazione ’quirinalizie’ dei partiti di Pd, Leu e M5S. Al termine viene diffuso un comunicato congiunto manon rilasciano dichiarazioni ai cronisti. Parla, invece, Giuseppe: “E’ sicuramente un passo avanti il venir meno della candidatura del fondatore del centrodestra”. Poi alla domanda se il centrosinistra proporrà di votare nelle prime votazioni il nome di Andrea Riccardi, l’ex presidente del Consiglio afferma che: “è una candidatura che risponde sicuramente alle caratteristiche che vogliamo” e sul nome diquale prossimo Presidente della Repubblica,non chiude: “Noi...

