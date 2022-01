Politica in lutto | addio a Enzo Fasano

(Di domenica 23 gennaio 2022) Se ne va, all’età di 70 anni,. Storico esponente del Movimento Sociale Italiano, di cui da giovane è stato militante nella città di Salerno, attualmenteera deputato di Forza Italia. Laureato in Filosofia, insegnante, sposato con Anna Senatore e papà di Giovanni, negli anni ’70 ha vissuto la gavetta dellafatta sul campo. Uomo brillante, lucido analista, con il trascorrere degli anni entra in pianta stabile nelle istituzioni. Dopo le prime esperienze come consigliere comunale a Salerno,spicca il volo. Nel 1995 viene eletto consigliere regionale della Campania e, con la giunta Rastrelli, ottiene anche l’assessorato alla Cultura. Passato nelle fila di Alleanza Nazionale, insieme all’amico di una vita Maurizio Gasparri,entra per la prima volta ...

Salerno e la sua provincia piangono il parlamentare Enzo Fasano, esponente di Forza Italia, 71 anni da compiere a Settembre. Si è spento oggi nella sua abitazione di Salerno. Fasano, una lunga carrier ...Storico esponente del Movimento Sociale Italiano, di cui da giovane è stato militante nella città di Salerno, attualmente era deputato di Forza Italia.