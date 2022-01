Pennsylvania, scimmie in fuga dopo incidente (Di domenica 23 gennaio 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Un camion con 100 scimmie a bordo si é scontrato con un altro mezzo in Pennsylvania. E’ caccia alle scimmie L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di domenica 23 gennaio 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Un camion con 100a bordo si é scontrato con un altro mezzo in. E’ caccia alleL'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Ticinonline : Soppresse le scimmie da laboratorio fuggite dopo un incidente #scimmie #incidente #pennsylvania #laboratorio - Ticinonline : Soppresse le scimmie da laboratorio fuggite dopo un incidente #scimmie #incidente #pennsylvania #laboratorio - MilenaPapale : Collisione fra due veicoli in Pennsylvania. Uno dei 2 veicoli trasportava scimmie da LABORATORIO! A parte il dispi… - maelmale : Lo sta facendo la Pennsylvania Department of Health and the US Centers for Disease Control and Prevention insieme a… - caterina_ugh : In Pennsylvania un camion con 4 scimmie da laboratorio ha avuto un “incidente”. -