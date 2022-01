Non mi lasciare, anticipazioni 3^ puntata 24 gennaio 2022: un attentato contro Elena? (Di domenica 23 gennaio 2022) Non mi lasciare, la fiction con protagonista Vittoria Puccini, tornerà in onda il 24 gennaio con una nuova puntata a dir poco emozionante. Elena, come rivelano le anticipazioni, riuscirà ad entrare in una chat incriminata con un falso profilo e scoprirà il luogo dove è tenuto prigioniero Angelo. Lei e la squadra si precipiteranno lì, ma il rapitore riuscirà a scappare con il bambino. La Zonin, poi, troverà delle informazioni sull'uomo, ma tornando a casa, la sua auto non risponderà ai comandi. Nel frattempo, Giulia indagherà su Elena e scoprirà qualcosa di inatteso sul suo passato. Non mi lasciare, trama 24 gennaio 2022: Giulia scopre qualcosa di inatteso sul passato di Elena Elena farà di tutto per ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 23 gennaio 2022) Non mi, la fiction con protagonista Vittoria Puccini, tornerà in onda il 24con una nuovaa dir poco emozionante., come rivelano le, riuscirà ad entrare in una chat incriminata con un falso profilo e scoprirà il luogo dove è tenuto prigioniero Angelo. Lei e la squadra si precipiteranno lì, ma il rapitore riuscirà a scappare con il bambino. La Zonin, poi, troverà delle informazioni sull'uomo, ma tornando a casa, la sua auto non risponderà ai comandi. Nel frattempo, Giulia indagherà sue scoprirà qualcosa di inatteso sul suo passato. Non mi, trama 24: Giulia scopre qualcosa di inatteso sul passato difarà di tutto per ...

