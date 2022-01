Milan, per la trequarti quasi fatta per un millennial! (Di domenica 23 gennaio 2022) In questa finestra di mercato il Milan sta infatti per rinforzare il proprio reparto offensivo. Come riportato dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, i rossoneri sono vicinissimi alla chiusura per Marko Lazetic, giovanissimo attaccante classe 2004 in forza attualmente alla Stella Rossa. Stefano Pioli MilanIl giocatore, per cui ormai Maldini e Massara sono ai dettagli, arriverà a Milanello per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, con Pioli che avrà così una maggiore copertura per il suo attacco. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 23 gennaio 2022) In questa finestra di mercato ilsta infatti per rinforzare il proprio reparto offensivo. Come riportato dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, i rossoneri sono vicinissimi alla chiusura per Marko Lazetic, giovanissimo attaccante classe 2004 in forza attualmente alla Stella Rossa. Stefano PioliIl giocatore, per cui ormai Maldini e Massara sono ai dettagli, arriverà aello per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, con Pioli che avrà così una maggiore copertura per il suo attacco. VINCENZO BONIELLO

