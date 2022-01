LIVE Milan-Juventus 0-0 | Serie A calcio 2022 in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Angolo di Cuadrado che chiama all’intervento Maignan. 1? Inizia la partita! 20.42 Entrano in campo le due squadre. 20.39 Mancano solo cinque minuti all’inizio della partita. 20.36 Gabbia nonostante le ottime prestazioni va in panchina, sarà Kalulu a fare coppia con Romagnoli. 20.33 Attesa anche per la prestazione di Bentancur, richiesto anche in Premier League. 20.30 Bennacer va in panchina per stanchezza post Coppa d’Africa, Krunic gioca titolare. 20.27 Cuadrado torna nel vecchio ruolo di esterno alto a sinistra, De Sciglio sarà dietro di lui come terzino destro. 20.24 Chiellini e Rugani sono stati anche la coppia centrale della finale persona contro l’Inter nella Supercoppa Italiana. 20.21 Rugani nell’ultimo periodo è salito di continuità di prestazioni, il suo posto in rosa non è più in discussione. 20.18 ...