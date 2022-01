LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2022 in DIRETTA: è sempre duello Pidcock – Iserbyt! Vicinissimi i due (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Iserbyt prova a dare lo sprint decisivo! Inseguono a +3? Van der Haar e Vanthourenhout. 15.59 Comincia l’ultimo giro! Finale in volata! 15.58 ARRIVANO VAN DER HAAR E VANTHOURENHOUT! Sono tutti lì! 15.56 Ecco, al momento, le prime cinque posizioni: 1 Eli Iserbyt (BEL) 50:54 2 Thomas Pidcock (GBR) +1? 3 Lars Van der Haar (NED) +12? 4 Michael Vanthourenhout (BEL) +13? 5 Toon Aerts (BEL) +26? 15.55 SORPASSO DI Iserbyt! 15.53 Ci aspettano due giri entusiasmanti! Iserbyt è vicinissimo, +4? da Pidcock! 15.50 Accorcia Iserbyt, +8? da Pidcock. Sulla sua scia, c’è il connazionale Vanthourenhout, +9?. 15.48 Tre giri al termine, Pidcock mantiene un distacco di sicurezza (14? su Vanthourenhout). 15.45 Vicinissimi Van ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01 Iserbyt prova a dare lo sprint decisivo! Inseguono a +3? Van der Haar e Vanthourenhout. 15.59 Comincia l’ultimo giro! Finale in volata! 15.58 ARRIVANO VAN DER HAAR E VANTHOURENHOUT! Sono tutti lì! 15.56 Ecco, al momento, le prime cinque posizioni: 1 Eli Iserbyt (BEL) 50:54 2 Thomas(GBR) +1? 3 Lars Van der Haar (NED) +12? 4 Michael Vanthourenhout (BEL) +13? 5 Toon Aerts (BEL) +26? 15.55 SORPASSO DI15.53 Ci aspettano due giri entusiasmanti! Iserbyt è vicinissimo, +4? da! 15.50 Accorcia Iserbyt, +8? da. Sulla sua scia, c’è il connazionale Vanthourenhout, +9?. 15.48 Tre giri al termine,mantiene un distacco di sicurezza (14? su Vanthourenhout). 15.45Van ...

