(Di domenica 23 gennaio 2022) La Geo Barents attende che le venga assegnato un porto per i suoi quasi 500 migranti, mentreè nuovamente in difficoltà

adrianobusolin : RT @Castelletta61: Le Ong arrivano a Lampedusa. E un'altra nave è in attesa - AntiSmuggler2 : #MareJonio FATELI SCENDERE...CHE tutta la droga,armi,puttane,clandestini caricati dai comunisti della ong negriera,… - Castelletta61 : Le Ong arrivano a Lampedusa. E un'altra nave è in attesa - egopor : RT @AlessioColzani: ?? I #CLANDESTINI ARRIVANO A MIGLIAIA: #INVASIONE A GONFIE VELE, #LAMORGESE ASSENTE Stanno arrivando a migliaia, tragh… - Ernesto29296958 : RT @AlessioColzani: ?? I #CLANDESTINI ARRIVANO A MIGLIAIA: #INVASIONE A GONFIE VELE, #LAMORGESE ASSENTE Stanno arrivando a migliaia, tragh… -

Ultime Notizie dalla rete : Ong arrivano

Ledel mare sono all'offensiva, l'Europa, come sempre, fa da scaricabarile, Malta si gira dall'altra parte e alla fine i migranti recuperati in maresempre da noi. Non solo: al timone ......congiunta siglata dall'organizzazione umanitaria italiana Intersos insieme ad altreattive nel ... "Questi bombardamenti aereidopo che tre strutture mediche e un serbatoio d'acqua sono ...La nave di Mediterranea saving humans con a bordo una settantina di naufraghi soccorsi nei giorni scorsi sta arrivando nel porto della cittadina ragusana ...In occasione della sua omelia per la III Giornata della Parola di Dio, papa Francesco è tornato ancora una volta su uno dei temi a lui notoriamente più cari, vale a dire l'immigrazione. Il vescovo di ...