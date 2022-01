Lallazione | quando inizia e quando la sua assenza può essere segnale d’allarme

Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 23 gennaio 2022) I bambini comunicano, lo fanno sempre.lmente con il pianto e i gesti, ma poi in maniera graduale con il linguaggio. Una prima forma, per quanto incompleta e ancora prematura, è quella della(in inglese babbling) che rappresenta una fase importante nella crescita del bambino. È una novità che i genitori sperimentano entro il primo anno di vita e che è legata allo sviluppo del linguaggio vero e proprio. Cos’è la? Nei primi mesi di vita il neonato propriamente non parla e dal punto di vista vocale emette suoni privi di significato. Solo più tardia prendere consapevolezza della propria voce e della possibilità di produrre suoni diversi. In questo processo di sviluppo larappresenta un’espressione vocale caratterizzata dalla produzione di sillabe. A ...