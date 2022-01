Juventus, c’è l’offerta per Bentancur: l’idea bianconera (Di domenica 23 gennaio 2022) La Juventus riceve un’offerta per Bentancur dall’Inghilterra: cessione e soldi pronti per Vlahovic L’Aston Villa fa sul serio per Bentancur e offre alla Juventus 20 milioni più bonus. Soldi che i bianconeri vorrebbero per affondare poi il colpo Vlahovic. La dirigenza bianconera spinge per la cessione dell’uruguaiano per andare sull’attaccante serbo. Ipotesi concreta. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Lariceve un’offerta perdall’Inghilterra: cessione e soldi pronti per Vlahovic L’Aston Villa fa sul serio pere offre alla20 milioni più bonus. Soldi che i bianconeri vorrebbero per affondare poi il colpo Vlahovic. La dirigenzaspinge per la cessione dell’uruguaiano per andare sull’attaccante serbo. Ipotesi concreta. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

