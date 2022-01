Il giallo di Nataliya | morta in casa a 45 anni e trovata dal figlio | tutti i dubbi sul decesso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : giallo Nataliya

leggo.it

, morta in casa: le indagini La casa è ora sotto sequestro per consentire rilievi e indagini da parte dei carabinieri. Sul corpo dinon ci sono segni evidenti di violenza e in casa ...3 / La casa del falegname Shesteperov, regione di Nizhnij Novgorod @hey_Vicino alla casa ... Tra gli elementi più caratteristici ci sono le casette di legno, dipinte di blu, verde e...L'unica certezza, al momento, è il dramma vissuto dal figlio di 13 anni, che l'ha trovata morta in casa. Sulle cause della morte di Nataliya Negriy, 45enne di origini ucraine ...