Il Calcio Napoli passeggia sui resti della Salernitana 4-1

(Di domenica 23 gennaio 2022): Vittoria degli azzurri allo Stadio Maradona contro la. Gol di Jesus, Mertens (rigore) Rrhamani e Insigne (rigore). Con unaridotta all’osso per colpa del Covid ed in attesa dei nuovi acquisti di Sabatini, ildomina la gara con l’82% di possesso palla ed oltre venti tiri in porta. Nonostante

SkySport : GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione p… - Agenzia_Ansa : E' morto a 82 anni Gianni di Marzio, allenò il Napoli e il Catanzaro. Ebbe anche il merito di scoprire Maradona in… - Corriere : Addio Di Marzio, ha allenato il Napoli e scoprì Maradona. Il ricordo del figlio Gianluca - NCN_it : ''Benvenuto #Iervolino'', #DeLaurentiis accoglie il neo presidente della Salernitana - Pinobrigantedel : Oggi scopriamo(già era evidente) che tifosi Juventini guardano partite Napoli!Con la speranza di una sconfitta,con… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

CalcioNapoli24

" Ilè più forte di noi perché è allenato dal genio - le parole di Sabatini - Ma hanno per caso ripristinato la regola del tre corner, un rigore? Non mi sembrava ci fossero ". " Ha fatto un po'...Proprio quando il grosso del lavoro sembra fatto e la partita pare ormai in discesa per il, al 33' la Salernitana pareggia i conti con Bonazzoli , che con un destro di prima capitalizza al ...Luca Marelli ha esaminato gli episodi da moviola della partita tra Napoli e Salernitana terminata 4-1 per i padroni di casa grazie ai gol di Juan Jesus, Mertens, Rrahmani e Insigne.Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Salernitana: "La squadra ha subito rimesso a posto le cose dopo il gol subì ...