Damiano Tommasi: «La vita da calciatore? Oggi sei un fenomeno, domani nessuno ti ricorda» (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Corriere della Sera intervista l’ex calciatore Damiano Tommasi, dal 2011 al 2020 presidente dell’Associazione Italiana Calciatori. Si candida a sindaco di Verona. Tra le altre cose, ricorda di essere stato il primo giocatore italiano costretto ad espatriare in Cina, nel 2009: accettò l’offerta del Tianjin Teda. «Fu inevitabile. Le uniche squadre in cui avrei accettato di giocare erano Roma e Verona». Alla Roma accettò uno stipendio bassissimo. «Era il 2005, ultimo anno del mio contratto con la Roma. Rientravo dopo il grave infortunio subìto durante l’amichevole con lo Stoke City. Temevano che fossi ridotto a un rottame. Dissi a Rosella, la figlia del presidente Franco Sensi: datemi il minimo salariale, 1.470 euro al mese; se non gioco, ci perdete poco, e se invece gioco, ci guadagniamo in due». Da ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Corriere della Sera intervista l’ex, dal 2011 al 2020 presidente dell’Associazione Italiana Calciatori. Si candida a sindaco di Verona. Tra le altre cose,di essere stato il primo giocatore italiano costretto ad espatriare in Cina, nel 2009: accettò l’offerta del Tianjin Teda. «Fu inebile. Le uniche squadre in cui avrei accettato di giocare erano Roma e Verona». Alla Roma accettò uno stipendio bassissimo. «Era il 2005, ultimo anno del mio contratto con la Roma. Rientravo dopo il grave infortunio subìto durante l’amichevole con lo Stoke City. Temevano che fossi ridotto a un rottame. Dissi a Rosella, la figlia del presidente Franco Sensi: datemi il minimo salariale, 1.470 euro al mese; se non gioco, ci perdete poco, e se invece gioco, ci guadagniamo in due». Da ...

