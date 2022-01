Claudia Gerini, tradita dall’ex fidanzato Simon Clementi: “Un tradimento inacettabile” (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo il pettegolezzo sulle foto del presunto tradimento del fidanzato Simon Clementi, Claudia Gerini ha rotto il silenzio e raccontato la sua verità. In una Instagram story, ha spiegato: “Nessuno ha beccato nessuno. Nessuno ha tradito. Semplicemente io e Simon abbiamo deciso di non essere più una coppia, rimanendo amici“. Così Claudia Gerini ha messo a tacere le voci sulla relazione. Per Claudia un altro amore che finisce. Sì, perché l’attrice romana ha alle spalle due importanti relazione finite. La prima con Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004 e dal cui amore è nata Rosa. Poi, dalla relazione con Federico Zampaglione dei Tiromancino (2005-2016) è nata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo il pettegolezzo sulle foto del presuntodelha rotto il silenzio e raccontato la sua verità. In una Instagram story, ha spiegato: “Nessuno ha beccato nessuno. Nessuno ha tradito. Semplicemente io eabbiamo deciso di non essere più una coppia, rimanendo amici“. Cosìha messo a tacere le voci sulla relazione. Perun altro amore che finisce. Sì, perché l’attrice romana ha alle spalle due importanti relazione finite. La prima con Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004 e dal cui amore è nata Rosa. Poi, dalla relazione con Federico Zampaglione dei Tiromancino (2005-2016) è nata ...

Advertising

pandadaria : RT @cippiriddu: Claudia Gerini a 30 anni, io 11 --> ?? Claudia Gerini a 40 anni, io 21 --> ?? Claudia Gerini a 50 anni, io 31 --> ?? Claudi… - Gennaro55591240 : @cippiriddu Io mi fermerei a: Claudia Gerini a 90. Senza far andare il pensiero troppo in là ?? - cippiriddu : Oggi c'è Claudia Gerini a Verissimo e io rispolvero quando tweet. Nel frattempo siamo passati alla terza riga, il t… - DonnaGlamour : Chi è Alessandro Enginoli, l’ex marito di Claudia Gerini - acchiarire : Pompea mi ricorda Claudia Gerini con 30 anni in più #CePostaPerTe -