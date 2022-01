Camuffano il cadavere di un uomo e lo portano alle poste per riscuotere l’assicurazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 gennaio 2022) Chi ricorda Weekend con il morto? Pellicola del 1989 diventata un cult. Nel film, Larry Wilson e Richard Parkerin giro il morto, Bernie Lomax, a ‘causa’ di una storia di truffe e polizze vita. Ebbene, la trama è diventata quasi reale in Irlanda, nella contea di Carlow. Due truffatori hanno trascinato il corpo senza vita di Peadar Doyle, 66enne, all’ufficio postale per riscuoterne la pensione. Proprio come nel film diretto da Ted Kotcheff, hanno cercato di camuffare ilcon un cappello e un ampio maglione. Ha funzionato? No. Stando al Daily Mail il personale dell’ufficio postale si è insospettito e un impiegato si è avvicinato all’, lasciato in disparte, per capire se stesse bene. A quel punto i due truffatori che hanno fatto? Hanno buttato a terra il corpo senza vita e gridato all’infarto. La versione che Peadar ...