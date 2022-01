Berrettini, ace e leggenda: supera Carreno e conquista i quarti. Ora Monfils (Di domenica 23 gennaio 2022) Avete bisogno di aggiornare i libri di storia del tennis? Nessun problema, ci pensa Matteo Berrettini da Roma. Il numero 1 italiano supera lo spagnolo Pablo Carreno Busta in tre set 6 - 4 7 - 6 6 - 4 (... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 gennaio 2022) Avete bisogno di aggiornare i libri di storia del tennis? Nessun problema, ci pensa Matteoda Roma. Il numero 1 italianolo spagnolo PabloBusta in tre set 6 - 4 7 - 6 6 - 4 (...

Gazzetta_it : Berrettini, ace e leggenda: supera Carreno e conquista i quarti a Melbourne. Ora Monfils #AusOpen - oktennis : Con una grandissima prestazione, soprattutto al servizio (ben 28 ace), Matteo Berrettini ???? batte in tre set Carren… - NandoArm8 : In una giornata dove ha servito decisamente male (28 ace e 80% di prime), #Berrettini conquista i QF degli #AusOpen… - flamanc24 : RT @LTZMHSLPNH_: x: quanti ace vuoi fare? #Berrettini : si - WarmenBent : Che partita ha fatto #Berrettini. Vittoria meritata e strepitosa contro uno come #carreno che nn molla un punto. 2… -