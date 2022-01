Auto finisce contro un lampione e si ribalta, morto un 17enne di Palocco (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma – Alle ore 2 circa della notte tra venerdì e sabato, pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale, IX Gruppo Eur, sono intervenute in via Acqua Acetosa Ostiense, per un Autoveicolo ribaltato con a bordo 5 ragazzi, conducente più 4 passeggeri, tutti rimasti feriti e trasportati presso vari ospedali della Capitale. Due i passeggeri in codice rosso, uno dei quali, Edoardo Divino di 17 anni, studente del liceo Democrito di Casal Palocco, trasportato al S. Eugenio, è poi deceduto ieri mattina 22 gennaio 2o22. Gli altri due passeggeri, di 18 anni, sono stati trasportati invece al Campus Biomedico in codice giallo. Per il conducente di 18 anni, anche lui trasportato al campus Biomedico per le ferite riportate, sono stati richiesti, come da prassi, esami tossicologici e alcolemici di rito. Da una prima ricostruzione fatta dagli agenti, il ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma – Alle ore 2 circa della notte tra venerdì e sabato, pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale, IX Gruppo Eur, sono intervenute in via Acqua Acetosa Ostiense, per unveicoloto con a bordo 5 ragazzi, conducente più 4 passeggeri, tutti rimasti feriti e trasportati presso vari ospedali della Capitale. Due i passeggeri in codice rosso, uno dei quali, Edoardo Divino di 17 anni, studente del liceo Democrito di Casal, trasportato al S. Eugenio, è poi deceduto ieri mattina 22 gennaio 2o22. Gli altri due passeggeri, di 18 anni, sono stati trasportati invece al Campus Biomedico in codice giallo. Per il conducente di 18 anni, anche lui trasportato al campus Biomedico per le ferite riportate, sono stati richiesti, come da prassi, esami tossicologici e alcolemici di rito. Da una prima ricostruzione fatta dagli agenti, il ...

