Australian Open 2022, Denis Shapovalov elimina Alexander Zverev in tre set! (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel quarto turno degli Australian Open 2022 di tennis il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3 del tabellone di singolare maschile, è stato eliminato dal canadese Denis Shapovalov, numero 14 del seeding, vittorioso per 6-3 7-6 (5) 6-3 in due ore e 24 minuti di gioco, che ai quarti affronterà lo spagnolo Rafael Nadal (6). Nel primo set il teutonico sciupa due palle break in apertura, poi è il canadese a centrare lo strappo il break a quindici nel quarto game. Il tedesco resta in scia ma il nordamericano non concede mai l'occasione del rientro, pur facendosi trascinare ai vantaggi nel settimo gioco. L'epilogo arriva dopo 39 minuti sul 6-3. Nel secondo parziale il tedesco è costretto a rimontare dallo 0-2, ma trova prima l'aggancio sul 2-2 e ...

