Anna Frank | storici olandesi bocciano ipotesi tradimento notaio ebreo

(Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Ridicole e riprovevoli”. Glile presunte rivelazioni su chi tradì, consegnando la sua famiglia ai nazisti. Appena uscito e frutto di sei anni di indagini, il libro “Ildi: indagini su un cold case” sostiene la tesi che a rivelare dove si erano nascosti ad Amsterdam ifu un, Arnold van den Bergh. Ma diversi studiosi, scrive Times of Israel, contestano l’intero impianto del libro e le sue conclusioni su chi tradì l’adolescente il cui Diario ha commosso milioni di lettori in tutto il mondo, facendone un simbolo della persecuzione nazista degli ebrei. Intanto anche una nipote di Van den ...

... la stampa internazionale ha dato molto risalto all'uscita di un nuovo libro che dovrebbe finalmente rispondere, una volta per tutte, alla domanda: " Chi ha tradito? ". Interrogativo ...Sabato 29 tocca a Marco Brizzi e Caterina Simonelli mettere in scena l'eccidio di Sant'di ... La banalizzazione della Shoah" e lo spettacolo del 27 gennaio "Anne". Proprio per via del Covid l'...Tre appuntamenti per celebrare la Giornata della Memoria. Il Comune di Piombino ha organizzato due eventi che si svolgeranno martedì 25 e giovedì 27 al Metropolitan, andrà in scena lo spettacolo ‘La r ...(Adnkronos) - "Ridicole e riprovevoli". Gli storici olandesi bocciano le presunte rivelazioni su chi tradì Anna Frank, consegnando la sua famiglia ai nazisti. Appena uscito e frutto di sei anni di ind ...