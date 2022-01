Amici di Maria de Filippi: un triste addio del ballerino. Ecco cosa è successo (Di domenica 23 gennaio 2022) Un triste addio del ballerino di Amici di Maria de Filippi. Ecco cosa è successo. Sebastian Melo Taveira è un ex allievo della scuola più amata d’Italia. Ha partecipato ad Amici nel 2017 e oggi è ballerino professionista. Nel 2017 Sebastian si classificò secondo, l’edizione fu vinta da Andreas Muller. Grazie al talent show di Maria De Filippi, Sebastian è entrato a far pare di una compagnia di ballo. Inoltre ha partecipato anche al musical Magic Mike e lì ha potuto danzare al fianco di Channing Tatum. Su Instagram è molto attivo e posta spesso scatti della sua vita privata o delle sue esibizioni ad Amici. Proprio sul social Sebastian ha ... Leggi su howtodofor (Di domenica 23 gennaio 2022) Undeldidide. Sebastian Melo Taveira è un ex allievo della scuola più amata d’Italia. Ha partecipato adnel 2017 e oggi èprofessionista. Nel 2017 Sebastian si classificò secondo, l’edizione fu vinta da Andreas Muller. Grazie al talent show diDe, Sebastian è entrato a far pare di una compagnia di ballo. Inoltre ha partecipato anche al musical Magic Mike e lì ha potuto danzare al fianco di Channing Tatum. Su Instagram è molto attivo e posta spesso scatti della sua vita privata o delle sue esibizioni ad. Proprio sul social Sebastian ha ...

Advertising

artedegliocchi : RT @eg0eccentrica: Pazzesca Maria che per c’è posta per te si veste elegante per una raffinata prima serata, per Amici si veste casual per… - befab_feelfab : ma povero Alex, rudy non sta capendo una ceppa. Lui ha detto che l'INEDITO di calma non batterebbe nessuno di quel… - pheeede : RT @eg0eccentrica: Pazzesca Maria che per c’è posta per te si veste elegante per una raffinata prima serata, per Amici si veste casual per… - _Ferd__ : RT @eg0eccentrica: Pazzesca Maria che per c’è posta per te si veste elegante per una raffinata prima serata, per Amici si veste casual per… - zazoomblog : Ultimo è stato scartato ai casting di Amici: il racconto di Maria De Filippi - #Ultimo #stato #scartato #casting -