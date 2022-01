Aggredito e ucciso da un coccodrillo mentre gioca con i cugini: il dramma di un bimbo di 9 anni (Di domenica 23 gennaio 2022) Un terribile e drammatico incidente è accorso giovedì 13 gennaio nel distretto di Gwletushena in Zimbabwe, dove un bambino di 9 anni è stato Aggredito da un coccodrillo e trascinato in fondo a un fiume, mentre stava giocando con i cugini nei pressi del fiume Somhlatshwayo. Leggi anche -> Turista salvato dalle grinfie di un coccodrillo: credeva che si trattasse di un modello in plastica ma poi… – VIDEO Nkosiyabo Khumalo, questo il nome del bambino di 9 anni, stava giocando quando all’improvviso dall’acqua è uscito un coccodrillo che lo ha afferrato per una gamba. A quel punto i cugini del bambino hanno cercato di combattere il coccodrillo, ma tutto ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 23 gennaio 2022) Un terribile etico incidente è accorso giovedì 13 gennaio nel distretto di Gwletushena in Zimbabwe, dove un bambino di 9è statoda une trascinato in fondo a un fiume,stavando con inei pressi del fiume Somhlatshwayo. Leggi anche -> Turista salvato dalle grinfie di un: credeva che si trattasse di un modello in plastica ma poi… – VIDEO Nkosiyabo Khumalo, questo il nome del bambino di 9, stavando quando all’improvviso dall’acqua è uscito unche lo ha afferrato per una gamba. A quel punto idel bambino hanno cercato di combattere il, ma tutto ...

