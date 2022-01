Ultime Notizie Roma del 22-01-2022 ore 19:10 (Di sabato 22 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Conte al Parlamento si attrezza per garantire ai grandi elettori positiva al covid e la partecipazione al voto petto dopo il via libera da parte del Consiglio dei Ministri al Decreto con disposizioni urgenti per consentire l’esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica Il Parlamento si attrezza per garantire grandi elettori positivi al covid la partecipazione Il Parlamento si attrezza per garantire i grandi elettori positivi al covid e la partecipazione al voto in una circolare di Palazzo Madama Vengono illustrate le modalità di svolgimento della votazione per i parlamentari e delegati regionali sottoposti alla misura dell’isolamento quanto positivi o della quarantena precauzionale in qualità di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 gennaio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Conte al Parlamento si attrezza per garantire ai grandi elettori positiva al covid e la partecipazione al voto petto dopo il via libera da parte del Consiglio dei Ministri al Decreto con disposizioni urgenti per consentire l’esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica Il Parlamento si attrezza per garantire grandi elettori positivi al covid la partecipazione Il Parlamento si attrezza per garantire i grandi elettori positivi al covid e la partecipazione al voto in una circolare di Palazzo Madama Vengono illustrate le modalità di svolgimento della votazione per i parlamentari e delegati regionali sottoposti alla misura dell’isolamento quanto positivi o della quarantena precauzionale in qualità di ...

