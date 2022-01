Tutte le bufale sul gas

Leggi su panorama

(Di sabato 22 gennaio 2022) Davvero l’Europa è così a corto di metano? In realtà, su un consumo annuo di 400 miliardi di metri cubi, ne mancano soltanto 15-10 miliardi. Col paradosso che l’Unione si lamenta, ma svuota le sue scorte per rifornire l’Ucraina. «E' il mercato bellezza! E tu non ci puoi far niente. Niente!». Così un redivivo Humphrey Bogart dovrebbe apostrofare gli europei, attoniti davanti all’insostenibile impennata dei prezzi del gas naturale e della bolletta elettrica. Perché se è facile attribuire la responsabilità dei rincari ai russi e convincere un disperato imprenditore italiano che il costo della sua energia è aumentato del 250 per cento per colpa di Putin, in realtà l’Europa dovrebbe fare autocritica e ammettere che oggi sta pagando il conto dopo una serie di scelte compiute negli anni scorsi. Mettiamo in fila un po’ di fatti. L’Europa consuma più o meno 400 miliardi di metri cubi di gas ...