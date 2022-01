Torino – Cagliari, fase di stallo: Nandez sogna il Napoli (Di sabato 22 gennaio 2022) Ivan Juric, tecnico del Torino, ha recentemente chiesto un rinforzo specifico alla propria società: Nandez, centrocampista tuttofare del Cagliari. Come riportato da Tuttosport, il club granata si è così accordato con quello sardo per l’acquisto del calciatore. Dopo un’intensa trattativa, la fumata bianca tra le parti è arrivata circa il prestito con diritto di riscatto. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Ivan Juric, tecnico del, ha recentemente chiesto un rinforzo specifico alla propria società:, centrocampista tuttofare del. Come riportato da Tuttosport, il club granata si è così accordato con quello sardo per l’acquisto del calciatore. Dopo un’intensa trattativa, la fumata bianca tra le parti è arrivata circa il prestito con diritto di riscatto. L'articolo

