“Sei solo la sua serva”. GF Vip, ora la tensione è alle stelle: Barù non si trattiene più e Manila esplode (Di sabato 22 gennaio 2022) Non solo Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip 6. Le tensioni in Casa si respirano anche tra Barù Gaetani e Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha ricevuto la visita del suo compagno Lorenzo Amoruso, che l’ha invitata ad andare avanti con le sue gambe e senza esitazioni. Manila Nazzaro si è commossa appena ha visto il compagno. “In questi quattro mesi ti sei adoperata e hai dato tantissimo, sembrava che questa Casa fosse davvero la tua”, esordisce l’ex calciatore, ricordando la generosità con la quale l’ex Miss Italia ha offerto il suo supporto agli altri concorrenti. “A differenza di tante persone che ho conosciuto nella mia vita, non ti fermi mai alla superficie ma cerchi sempre di andare in profondità e vedere il buono da tutte le parti. Non tutti sono così, ma non per questo devi dubitare della bella persona che sei ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) NonAlex Belli e Soleil Sorge al GF Vip 6. Le tensioni in Casa si respirano anche traGaetani eNazzaro. L’ex Miss Italia ha ricevuto la visita del suo compagno Lorenzo Amoruso, che l’ha invitata ad andare avanti con le sue gambe e senza esitazioni.Nazzaro si è commossa appena ha visto il compagno. “In questi quattro mesi ti sei adoperata e hai dato tantissimo, sembrava che questa Casa fosse davvero la tua”, esordisce l’ex calciatore, ricordando la generosità con la quale l’ex Miss Italia ha offerto il suo supporto agli altri concorrenti. “A differenza di tante persone che ho conosciuto nella mia vita, non ti fermi mai alla superficie ma cerchi sempre di andare in profondità e vedere il buono da tutte le parti. Non tutti sono così, ma non per questo devi dubitare della bella persona che sei ...

