Sciopero Nazionale Trasporti: Fermi Metro, Tram, Bus e Treni! (Di sabato 22 gennaio 2022) Nuova agitazione nel settore dei Trasporti che metterà in difficoltà per l'ennesima volta tutta l'Italia prevista per il 25 di febbraio, per la durata di 24 ore. Gli orari durante i quali si fermeranno i lavoratori del trasporto pubblico verranno organizzati città per città, così come le fasce di percorrenza garantite. Un nuovo Sciopero che si spera porti a una risoluzione definitiva e soddisfacente per tutti. Il nuovo Sciopero dei Trasporti indetto per la giornata del 25 febbraio 2022 metterà di nuovo in difficoltà tutti i pendolari italiani, poiché l'agitazione interesserà tutto il territorio Nazionale. La nuova agitazione nel comparto dei mezzi di trasporto pubblici avrà una durata totale di 24 ore; ed è stata proclamata da vari sindacati, ovvero da: Ugl autoferrotranvieri, dalla Fit Cgil, dalla ...

