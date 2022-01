Sanremo 2022, Roberta Capua positiva al Covid: PrimaFestival a rischio (Di sabato 22 gennaio 2022) La curva dei contagi da Covid-19 corre e, con essa, anche i tanti positivi rilevati prima dell’avvio del Festival di Sanremo 2022. Tra questi c’è Roberta Capua, designata conduttrice del PrimaFestival con Ciro Priello e Paola Di Benedetto e che – visto il risultato del tampone antigenico – potrebbe dover saltare qualche puntata dell’anteprima dedicata alla kermesse canora. Roberta Capua positiva, gli scenari possibili Sarà il risultato del tampone molecolare a determinare il futuro di Roberta Capua all’interno del PrimaFestival, ma questa prima positività ci induce a pensare che la conduttrice partenopea potrebbe dover saltare la prima, attesa per il 29 gennaio. Non ci sono state ... Leggi su dilei (Di sabato 22 gennaio 2022) La curva dei contagi da-19 corre e, con essa, anche i tanti positivi rilevati prima dell’avvio del Festival di. Tra questi c’è, designata conduttrice delcon Ciro Priello e Paola Di Benedetto e che – visto il risultato del tampone antigenico – potrebbe dover saltare qualche puntata dell’anteprima dedicata alla kermesse canora., gli scenari possibili Sarà il risultato del tampone molecolare a determinare il futuro diall’interno del, ma questa prima positività ci induce a pensare che la conduttrice partenopea potrebbe dover saltare la prima, attesa per il 29 gennaio. Non ci sono state ...

