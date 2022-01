Phishing: DHL è il brand preferito dagli hacker per l’imitazione (Di sabato 22 gennaio 2022) Check Point Research (CPR), la divisione Threat Intelligence di Check Point Software Technologies, il principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha pubblicato il brand Phishing Report relativo all’ultimo trimestre del 2021. Esso evidenzia i principali brand che gli hacker hanno imitato nel tentativo di rubare dati sensibili alle persone. Con l’aumento dei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Attacco Phishing, Login utenti facebook a rischio Apple a rischio hacker: trovati 55 difetti nella rete. Pericolo per gli utenti hacker in Florida tenta di avvelenare l’acqua della città CD Projekt hackerata: è lo sviluppatore di Cyberpunk 2077 ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Check Point Research (CPR), la divisione Threat Intelligence di Check Point Software Technologies, il principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha pubblicato ilReport relativo all’ultimo trimestre del 2021. Esso evidenzia i principaliche glihanno imitato nel tentativo di rubare dati sensibili alle persone. Con l’aumento dei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Attacco, Login utenti facebook a rischio Apple a rischio: trovati 55 difetti nella rete. Pericolo per gli utentiin Florida tenta di avvelenare l’acqua della città CD Projektata: è lo sviluppatore di Cyberpunk 2077 ...

Advertising

CyberSecHub0 : RT @versya_it: #DHL #Microsoft #WhatsApp #Google #LinkedIn #Amazon #FedEx #Roblox #PayPal #Apple:ecco i marchi più abusati in attachi di #b… - versya_it : #DHL #Microsoft #WhatsApp #Google #LinkedIn #Amazon #FedEx #Roblox #PayPal #Apple:ecco i marchi più abusati in atta… - dottorecomputer : ???? Ecco la classifica dei marchi più imitati dai #cybercriminali per effettuare i loro attacchi malevoli via mail:… - puntotweet : DHL è il bersaglio preferito per il phishing - securityopenlab : DHL è ora il brand più imitato negli attacchi di phishing @CheckPointItaly #phishing #brandphishing #ecommerce… -